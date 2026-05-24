نقاب في المترو.. القبض على شخصين خططا لسرقة مسن وإنهاء حياته بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاحظت في إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة تواجد شخص وسيدة "منتقبة" بصورة تثير الريبة فتم إستيقافهما وضبطهما وتبين كونهما (شخصين "يرتدى أحدهما النقاب" – مقيمين بدائرة مركزى شرطة "إمبابة – أوسيم" بالجيزة).

وبمواجهتهما أفاد أحدهما أنه سبق له العمل لمدة 4 أشهر كسائق مع مسن (80 عام – مقيم بالعباسية بالقاهرة) حيث كان يقوم بنقله من منزله لجهة عمله يومياً وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من شقته "بإسلوب المغافلة" وحال إكتشاف الأخير ذلك قام بإنهاء عمله لديه، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه من خلال توثيقه وقتله لعلمه بحيازته مبالغ مالية كبيرة، وإستعان بنجل شقيقته (عنصرجنائى "محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد فى جناية سرقة بالإكراه") لتنفيذ جريمته بمقابل نسبة من الأموال التى سيتم الإستيلاء عليها وإرتدى النقاب لإخفاء ملامحه، وأنهما كانا فى طريقهما لتنفيذ مخططهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.