وزير الخارجية: تعزيز التعاون في الاستثمار والتجارة وبناء القدرات مع إسواتيني

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ثامبو جينا وزير التخطيط الاقتصادي والتنمية بمملكة إسواتيني، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع إسواتيني، والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم أولويات التنمية الوطنية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وبناء القدرات، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما أكد الجانبان أهمية تشجيع التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.