تعليم شمال سيناء يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم / الإثنين /، فتح باب التقديم الالكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2027/2026.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إن التقديم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 وحتى 30 يونيو 2026.

وأضاف رضوان، أن التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي المخصص للتسجيل، حيث يمكن لأولياء الأمور تسجيل بيانات الأطفال الراغبين في الالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، خلال الفترة المحددة.

واستعرض رضوان الأوراق المطلوبة عند التقديم الورقي وهي، شهادة ميلاد حديثة، طوابع تعليمية وبريدية، البطاقة الصحية للطفل، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف التقديم وحافظة أوراق، صور شخصية.

وأشار رضوان، إلى أن التقديم إلكترونيا يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التعليمية بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور وتحقيق المزيد من الشفافية والدقة في إجراءات القبول بالمدارس.