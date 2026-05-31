قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت المصريين.. انطلاق برنامج من ماسبيرو احتفالاً بعيد الإعلاميين
كأس العالم 2026| جولة سير لمنتخب مصر في ولاية أوهايو .. صور
مي عز الدين تكشف عن تفاصيل تعرضها لحالة تسمم وخضوعها لعملية جراحية
في ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر.. رحلة مباركة صنعت تاريخا من الإيمان عبر 25 محطة مقدسة
تكهنات وقلق من المكاسب.. وزير خارجية إيران: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة
مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف مفاجآت ثقيلة.. من يربح ومن يخسر داخل الأسرة؟
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج بجاهزية تشغيلية متكاملة
إصابة 3 أشخاص في عملية دهس جنوب الضفة.. وجيش الاحتلال يعلن مقتل المنفذ
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق
أجراس زويلة تدق احتفالاً.. ليلة روحية مهيبة في ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر.. صور
انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. مفاجأة وراء الهبوط
هل يجوز قص أظافر الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مشروب الصيف.. طريقة عمل آيس كوفي مثل الجاهز

طريقة عمل ايس كوفي
طريقة عمل ايس كوفي
رشا عوني

مع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل الكثير تناول مشروب الآيس كوفي يومياً مع الثلج المنعش، ليتحول إلى كوب مميز خلال اليوم ويمكنك تعلم طريقة عمل الآيس كوفي بعدة طريق مميزة دون الحاجة لشرائه جاهزا يوميا، حيث يمكنك عمل ايس كوفي في الخلاط و ليس كوفي بالنسكافيه وكذلك طريقة عمل الآيس كوفي بدون مضرب في البيت بخطوات سريعة.

مكونات الآيس كوفي

  1. مكعبات ثلج
  2. سكر حسب الرغبة
  3. ماء بارد أو حليب (اختياري)
  4. حليب عادي أو نباتي أو حليب جوز هند (حوالي 150 - 200 مل)
  5. ملعقتين قهوة سريعة الذوبان

طريقة عمل الايس كوفي

الآيس كوفي سهل التحضير في البيت بدون ماكينات فاخرة.. إليك طرق مختلفة، كل واحدة تناسب ذوق معين

ابدأ بتحضير قهوة قوية (إسبريسو أو نسكافيه مذوبة)، وأتركها تبرد

 صبها في كوب مليء ثلج، ثم أضف سكر أو محلي، ويتم التقليب جيدا

ثم أضف الحليب على القهوة والثلج.

طريقة عمل آيس كوفي بالحليب المكثف

بعد تحضير القهوة الباردة، أضف 2-3 ملاعق حليب مكثف محلى، قلب مع الثلج والحليب البارد. 

طويقة عمل آيس كوفي صحي بدون سكر:

استخدم قهوة سوداء باردة، أضف ثلج، ومحلي طبيعي مثل عسل أبيض أو ستيفيا.

يمكنك اضافة نكهة فانيليا سائلة. 

طريقة عمل آيس كوفي برغوة

استخدم قهوة سريعة الذوبان، اضرب ملعقة قهوة مع ملعقتين مياه بمضرب حتى تحصل على   رغوة كثيفة.

 صبها فوق كوب مليء ثلج وحليب بارد لتحصل على كوب ايس كوفي برغوة كثيفة 

 

طريقة عمل آيس كوفي بالآيس كريم:

أضف كرة آيس كريم فانيليا أو شوكولاتة للقهوة الباردة مع الثلج مع التقليب جيدا.

طريقة عمل ايس كوفي بالنسكافيه 

2 ملعقة من النسكافية  

مكعبات ثلج على حسب الرغبة

 2 كوب لبن بارد

  2 ملعقة من السكر الأبيض

 4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان

طريقة تحضير أيس كوفي في البيت:

 قومي بتحضير كوب مناسب ثم قومي بوضع النسكافية مع السكر الأبيض ثم قومي بخلطهم عن طريق ملعقة لفترة تتراوح ما بين 7 لـ 10 دقائق لحين حصولك على الفوم ثم قومي بتحضير مكعبات الثلج وانتظري لحين وضعها مع القهوة سريعة الذوبان التحضير ثم قومي بإضافة اللبن البارد على الخليط

طريقة عمل الآيس كوفي في الخلاط 

مقادير عمل الآيس كوفي في الخلاط

وإليكم مقادير عمل الآيس كوفي في الخلاط، فهناك من يفضل وضع لبن مكثف، وآخر يفضل وضع صوص الكراميل حسب الرغبة.

  • 2 ملعقة صغيرة من النسكافيه
  • 2 ملعقة كبيرة من السكر
  • كوب لبن بارد
  • نصف كوب ماء بارد
  • مكعبات ثلج
  • ملعقة صغيرة من الكريمة أو الفانيليا
  • ضعي النسكافيه والسكر والماء في الخلاط وابدئي بخلطهم لمدة 30 ثانية حتى تتكون رغوة.
  • أضيفي الحليب البارد ومكعبات الثلج واخلطي المزيج مرة أخرى حتى يتجانس تمامًا.
  • ضعي الآيس كوفي في كوب طويل، ويمكنك تزيينه بالكريمة أو رشة كاكاو.
  • يقدم فورا بعد تجهيزه للاستمتاع بالطعم والمذاق الرائع.
طريقة عمل ايس كوفي طريقة عمل ايس كوفي في الخلاط طريقة عمل ايس كوفي بالنسكافيه طريقة الآيس كوفي طريقة عمل ايس كوفي في البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

هدى الإتربي

على طريقة السندريلا سعاد حسني.. هدى الإتربي تستحضر سحر الزمن الجميل بإطلالة أيقونية في قلب باريس

عمرو سلامة

ليه الدفاع الأعمى.. عمرو سلامة يثير الجدل بتصريح عن قضايا التحرش

حمو بيكا

سجاد أحمر وديكورات فخمة في عزاء والد حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد