مشروب الصيف.. طريقة عمل آيس كوفي مثل الجاهز

مع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل الكثير تناول مشروب الآيس كوفي يومياً مع الثلج المنعش، ليتحول إلى كوب مميز خلال اليوم ويمكنك تعلم طريقة عمل الآيس كوفي بعدة طريق مميزة دون الحاجة لشرائه جاهزا يوميا، حيث يمكنك عمل ايس كوفي في الخلاط و ليس كوفي بالنسكافيه وكذلك طريقة عمل الآيس كوفي بدون مضرب في البيت بخطوات سريعة.

مكونات الآيس كوفي

مكعبات ثلج سكر حسب الرغبة ماء بارد أو حليب (اختياري) حليب عادي أو نباتي أو حليب جوز هند (حوالي 150 - 200 مل) ملعقتين قهوة سريعة الذوبان

طريقة عمل الايس كوفي

الآيس كوفي سهل التحضير في البيت بدون ماكينات فاخرة.. إليك طرق مختلفة، كل واحدة تناسب ذوق معين

ابدأ بتحضير قهوة قوية (إسبريسو أو نسكافيه مذوبة)، وأتركها تبرد

صبها في كوب مليء ثلج، ثم أضف سكر أو محلي، ويتم التقليب جيدا

ثم أضف الحليب على القهوة والثلج.

طريقة عمل آيس كوفي بالحليب المكثف

بعد تحضير القهوة الباردة، أضف 2-3 ملاعق حليب مكثف محلى، قلب مع الثلج والحليب البارد.

طويقة عمل آيس كوفي صحي بدون سكر:

استخدم قهوة سوداء باردة، أضف ثلج، ومحلي طبيعي مثل عسل أبيض أو ستيفيا.

يمكنك اضافة نكهة فانيليا سائلة.

طريقة عمل آيس كوفي برغوة

استخدم قهوة سريعة الذوبان، اضرب ملعقة قهوة مع ملعقتين مياه بمضرب حتى تحصل على رغوة كثيفة.

صبها فوق كوب مليء ثلج وحليب بارد لتحصل على كوب ايس كوفي برغوة كثيفة

طريقة عمل آيس كوفي بالآيس كريم:

أضف كرة آيس كريم فانيليا أو شوكولاتة للقهوة الباردة مع الثلج مع التقليب جيدا.

طريقة عمل ايس كوفي بالنسكافيه

2 ملعقة من النسكافية

مكعبات ثلج على حسب الرغبة

2 كوب لبن بارد

2 ملعقة من السكر الأبيض

4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان

طريقة تحضير أيس كوفي في البيت:

قومي بتحضير كوب مناسب ثم قومي بوضع النسكافية مع السكر الأبيض ثم قومي بخلطهم عن طريق ملعقة لفترة تتراوح ما بين 7 لـ 10 دقائق لحين حصولك على الفوم ثم قومي بتحضير مكعبات الثلج وانتظري لحين وضعها مع القهوة سريعة الذوبان التحضير ثم قومي بإضافة اللبن البارد على الخليط

طريقة عمل الآيس كوفي في الخلاط

مقادير عمل الآيس كوفي في الخلاط

وإليكم مقادير عمل الآيس كوفي في الخلاط، فهناك من يفضل وضع لبن مكثف، وآخر يفضل وضع صوص الكراميل حسب الرغبة.