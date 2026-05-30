احذر.. 3 فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

نهى هجرس

يؤثر تناول القهوة سلباً على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والحديد، وقد يؤدي تناولها مع الفيتامينات إلى تقليل فوائدها.

كيف يمكن أن يؤثر تناولك للقهوة على تناول العناصر الغذائية

يقلل تناول القهوة من امتصاص بعض العناصر الغذائية.

يحتوي البن على الكافيين والتانينات، تتحد هذه البوليفينولات مع معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والحديد، مما يمنع امتصاصها.

وهناك أيضاً بعض الأدلة التي تشير إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤثر على مستويات فيتامينات ب. 

على سبيل المثال، ربطت بعض الدراسات بين زيادة استهلاك القهوة وانخفاض مستويات حمض الفوليك 

 

ما هي الفيتامينات أو المعادن الأكثر تأثراً؟

قد يؤثر شرب القهوة على امتصاص العناصر الغذائية ويزيد من إفراز الجسم لبعض المعادن:

الحديد: يحتوي البن على مركبات البوليفينول التي تثبط امتصاص الحديد غير الهيمي، وتشير الدراسات إلى انخفاضات تتراوح بين 40 و90%، وذلك تبعاً لمحتوى البوليفينول ونوع البن.

الكالسيوم: يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيادة طفيفة في إفراز الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى انخفاض في كثافة المعادن في العظام، وخاصة لدى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكالسيوم ولدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD).

الزنك: : تعيق القهوة امتصاص الزنك أيضاً، ولكن بدرجة أقل من الحديد". ترتبط التانينات والكافيين الموجودة في القهوة بالزنك، مما يقلل من توافره لامتصاص الجسم

