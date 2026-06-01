تسريب جديد يكشف تصميم آيفون Ultra القابل للطي وكاميرته المزدوجة

تشير صورة مسربة حديثًا إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يشاع أن شركة آبل ستميزه بإعداد كاميرا مزدوجة وتصميم مشابه لهاتف آيفون إير.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز القابل للطي شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة، وسماكة 4.7 ملم عند فتحه.

قد تشمل المواصفات كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

هاتف آيفون القابل للطي

لطالما كان هاتف آيفون القابل للطي من آبل محط أنظار الكثير من التسريبات والشائعات، وقد يكون هذا العام هو العام الذي نشهد فيه إطلاقه رسميًا من قبل عملاق كوبرتينو.

ومع تزايد هذه الشائعات، جاءت أحدثها من شركة مصنعة لأغطية الهواتف، حيث يبدو أن الصور التي نشرتها مؤخرًا تكشف عن تصميم الجهاز الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف آيفون 18 برو في سبتمبر من هذا العام.

وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تعترف بعد بوجود هاتف آيفون قابل للطي، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يمكن تسويق الجهاز باسم آيفون ألترا ووضعه كأفضل طراز في مجموعة هواتف الشركة الذكية.

تسريب هاتف آيفون ألترا القابلة للطي

تُظهر الصور المسربة التي ظهرت على موقع ويبو الجهاز القابل للطي من زوايا متعددة، وتتوافق مع العديد من التفاصيل التي وردت في تقارير سابقة. يبدو أن الهاتف يتميز بتصميم قابل للطي يشبه الكتاب، مع كاميرا مزدوجة مدمجة في وحدة كاميرا تُشبه تصميم هاتف آيفون إير المُشاع.

ومن التفاصيل اللافتة للنظر غياب مغناطيسات MagSafe المدمجة، وإذا صحّ ذلك، فقد يحتاج المستخدمون إلى غطاء متوافق للوصول إلى ملحقات الشحن اللاسلكي المغناطيسي، مع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الغياب مرتبطًا بتصميم الغطاء نفسه أو بالأجهزة الداخلية للجهاز.

تشير الصور التوضيحية أيضًا إلى أن شركة آبل قد وضعت أزرار الصوت على طول الحافة العلوية للجهاز عند طيه، بينما يقع زر التشغيل على الجانب الأيمن. ويُعتقد أن الفتحة الموجودة أسفل زر التشغيل مخصصة لشريط الهوائي.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن سمك الهاتف القابل للطي قد يصل إلى 4.7 ملم فقط عند فتحه و9.23 ملم عند طيه، مما يجعله على الأرجح من أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق. وهذا ليس مفاجئًا، إذ من المفترض أن شركة آبل قد أمضت سنوات في محاولة إتقان التصميم، ولن يكون من المناسب لها أن ترضى بأقل من ذلك.

كما يُشاع أن الجهاز سيحتوي على شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة وشاشة داخلية أكبر بحجم 7.8 بوصة.

وتشمل المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون ألترا كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro من الجيل التالي، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير تقريبًا. وتشير التقارير أيضًا إلى عودة ميزة Touch ID عبر ماسح بصمة مدمج في زر التشغيل، بدلًا من الاعتماد على ميزة Face ID فقط.

وبالنسبة للمشترين المهتمين بالهواتف القابلة للطي، لا تزال العديد من الأسئلة الرئيسية بلا إجابة، بما في ذلك المتانة والسعر وميزات البرامج

ومع ذلك، تشير أحدث التسريبات إلى أن آبل قد تعطي الأولوية لسهولة الحمل والنحافة مع الحفاظ على تصميم آيفون المألوف. إذا كان تركيز آبل المُشاع على النحافة والميزات المتميزة يروق لك، فقد يكون من الأفضل تأجيل الشراء حتى الإعلان المتوقع في سبتمبر، خاصةً إذا كنت تُولي أهمية لتكامل النظام البيئي.