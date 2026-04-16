الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

‏السعودية ترحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
القسم الخارجي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، في خطوة تعكس دعمًا إقليميًا للتهدئة ومحاولات احتواء التصعيد.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المملكة تنظر بإيجابية إلى هذا التطور، معتبرة أنه يسهم في استعادة الاستقرار ووقف دوامة العنف، في ظل التوترات التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.

وأشادت الرياض، في بيانها، بالدور الذي لعبته القيادات اللبنانية في إنجاح مسار التهدئة، وعلى رأسهم جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرة أن جهودهم السياسية أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذا الاتفاق.

ويأتي الموقف السعودي في سياق تحركات دبلوماسية أوسع تهدف إلى دعم الاستقرار في لبنان، الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية معقدة، إلى جانب تداعيات التصعيد الأمني الأخير.

كما يعكس الترحيب السعودي توافقًا مع الجهود الدولية، خصوصًا الأميركية، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع، في ظل حساسية التوازنات الإقليمية.

يندرج البيان السعودي ضمن إطار دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تثبيت الاستقرار في لبنان ومنع تكرار موجات التصعيد التي تهدد أمن المنطقة.

