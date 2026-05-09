قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن دعم مصر للخليج: لما نتكلم بنقول معلومات مش زي اللي يقولوا بنطفي النور الساعة 9 هندعم الخليج إزاي
مقتل 69 شخصًا في هجوم دموي شمال شرق الكونغو الديمقراطية
أبو ريدة يلبي دعوة أمير قطر لحضور نهائي الكأس القطري
بقولك اعبد غير ربنا .. شمس الكويتية ترد على اتهامها بالماسونية
رسائل السيسي وماكرون من جامعة سنجور تؤكد أهمية الشباب في بناء مستقبل أفريقيا
هل الجهر في الصلاة السرية للتغلب على السرحان يؤثر في صحتها؟
رئيس لجنة الأحوال الشخصية يحسم الجدل: لا موافقة للزوجة على التعدد.. والزواج العرفي يهدد حقوق الأسر
حريق غابات قرب تشيرنوبيل .. وأوكرانيا تستبعد أي خطر إشعاعي
طهران معندهاش مشكلة.. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات السفير الإيراني بالقاهرة على دعم مصر للخليج
شوط أول سلبي بين الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 69 شخصًا في هجوم دموي شمال شرق الكونغو الديمقراطية

مسلحون في الكونغو
مسلحون في الكونغو
القسم الخارجي

قُتل ما لا يقل عن 69 شخصًا في هجوم شنّته إحدى الميليشيات المسلحة شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما نقلته وكالة ايه اف بي الفرنسية عن مصادر محلية وأمنية، في أحدث موجة من أعمال العنف التي تشهدها المنطقة المضطربة منذ سنوات.

وبحسب المصادر، وقع الهجوم في منطقة تشهد نشاطًا مكثفًا للجماعات المسلحة، حيث اقتحم مسلحون قرى ومناطق سكنية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، إضافة إلى وقوع إصابات وحالات نزوح جديدة بين السكان.

ولم تصدر السلطات الكونغولية حتى الآن حصيلة رسمية نهائية للضحايا، فيما تحدثت تقارير محلية عن عمليات بحث مستمرة في المناطق المتضررة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وتُعد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية من أكثر بؤر النزاع تعقيدًا في القارة الإفريقية، حيث تنشط عشرات الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية، مستفيدة من ضعف السيطرة الأمنية والصراعات العرقية والتنافس على الموارد الطبيعية الغنية التي تزخر بها المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر الأمني في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالية، اللذين يشهدان منذ سنوات مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، إلى جانب هجمات تستهدف المدنيين بشكل متكرر.

كما تسبب استمرار العنف في تفاقم الأزمة الإنسانية داخل البلاد، إذ تشير تقديرات أممية إلى نزوح ملايين الأشخاص من مناطق النزاع، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الخدمات الأساسية في المخيمات والمناطق المتضررة.

الميليشيات المسلحة الكونغو الديمقراطية أعمال العنف إيتوري كيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

صلاة التوبة

ركعتان تمحوان الذنوب وتفتحان باب المغفرة.. الإفتاء تنصح بهما

الدعاء

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ محمد ساعي نصر الجرزاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

بقولك اعبد غير ربنا .. شمس الكويتية ترد على اتهامها بالماسونية

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد