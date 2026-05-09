وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أنشأت موقعًا عسكريًا سريًا في الصحراء العراقية خلال المراحل الأولى من الحرب مع إيران؛ بهدف دعم عملياتها الجوية وتعزيز قدراتها الاستخباراتية واللوجستية في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الموقع السري لعب دورًا في إدارة ومساندة العمليات العسكرية الإسرائيلية المرتبطة بالحملة الجوية ضد أهداف إيرانية، في إطار التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية استهدفت وحدات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع العسكري، وذلك في مرحلة مبكرة من الحرب؛ بهدف الحفاظ على سرية المنشأة ومنع كشف طبيعة النشاط الجاري فيها.

ولم توضح الصحيفة طبيعة القوات العراقية المستهدفة، أو حجم الخسائر الناتجة عن تلك الضربات، كما لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة العراقية أو الجانب الإسرائيلي بشأن ما ورد في التقرير.

ويُعتقد أن الموقع أُقيم في منطقة صحراوية نائية؛ لتقليل احتمالات رصده، في ظل سعي إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية والاستخباراتية المرتبطة بإيران خارج حدود المواجهة المباشرة.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات؛ في وقت تتصاعد فيه التقارير بشأن اتساع نطاق العمليات غير المعلنة المرتبطة بالحرب الإقليمية، والتي شملت تحركات استخباراتية وعسكرية متعددة داخل دول مجاورة لإيران.