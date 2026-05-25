وزير العمل يهنئ العاملين بالديوان العام والمديريات بعيد الأضحى

في مشهد يعكس روح التقدير ، التي تُميز بيئة العمل داخل وزارة العمل، أجرى وزير العمل حسن رداد اليوم لقاءً موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديريات العمل بالمحافظات، قدّم خلاله التهنئة للعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا تقديره الكامل لجهودهم ودورهم الوطني في خدمة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل في مختلف أنحاء الجمهورية....وأكد الوزير، خلال كلمته، أن العاملين بوزارة العمل ومديرياتها هم شركاء حقيقيون في تنفيذ سياسات الدولة الاجتماعية والتنموية، وأن ما تحقق من حضور ميداني وخدمات للمواطنين خلال الفترة الماضية هو نتاج إخلاص وتفانٍ يستحق كل التحية والتقدير.

وفي لفتة تعبّر عن نهج التواصل المباشر، حرص الوزير عقب اللقاء على المرور على مكاتب العاملين بالإدارات المختلفة داخل ديوان عام الوزارة، بالعاصمة الجديدة ، حيث تبادل معهم التهاني بمناسبة العيد، وسط أجواء سادتها المودة والتقدير، مؤكدًا أن بيئة العمل الناجحة تبدأ من احترام الإنسان وتقدير جهده…

وشهدت اللقاءات حالة من التفاعل الإيجابي والروح الأسرية، حيث أعرب العاملون عن سعادتهم بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام القيادة بالعاملين وحرصها على تعزيز قيم التواصل والانتماء داخل منظومة العمل،و ترسيخ ثقافة التقدير، وتعزيز روح الفريق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ببناء بيئة عمل حديثة تقوم على الاحترام والتحفيز …