فرص تير شتيجن في المشاركة مع منتخب ألمانيا ضئيلة.. تفاصيل

قال مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان الأحد إن فرص حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن في المشاركة بكأس العالم هذا الصيف "ضئيلة جداً" في ظل مواصلته التعافي من الإصابة.



وخضع الحارس البالغ من العمر 33 عاماً والذي يلعب مع جيرونا الإسباني بالإعارة من جاره الكاتالوني برشلونة، لعملية جراحية في شباط/فبراير بسبب تمزق في أوتار الركبة، وهي أحدث حلقة في سلسلة من الإصابات التي عانى منها.

وكشف ناغلسمان أنه تحدث مع تير شتيغن هذا الأسبوع، وذلك خلال حديثه للصحافيين عشية المباراة الودية المقررة مساء الإثنين أمام غانا في شتوتغارت.

وأشار المدرب في تطرقه إلى مشاركة الحارس في كأس العالم إلى أن "الفرصة ضئيلة جداً جداً جداً، لأن عليك أن تأخذ الوضع العام بعين الاعتبار".

وأضاف "لم يلعب لمدة عام، ثم تعرض للإصابة. لقد كان خارج الملاعب لعام تقريباً، ولم يشارك إلا قليلاً. يجب عليه أن يبذل أقصى ما لديه في فترة التأهيل... لكنه لم يعد في سن الـ21".

وأكمل "أتمنى له التوفيق، لكن علينا جميعاً التحلي بالصبر".

وأصبح تير شتيغن الذي ظل لفترة طويلة بديلاً لمانويل نوير في حراسة عرين "المانشافت"، الحارس الأول بعد اعتزال بطل كأس العالم 2014 عقب نهاية كأس أوروبا 2024.

وقال ناغلسمان في شباط/فبراير الماضي إن تير شتيغن هو الخيار الأول لحراسة مرمى ألمانيا في كأس العالم، علماً أن حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان بدأ أساسياً في الانتصار على سويسرا 4-3 الجمعة خارج الديار.