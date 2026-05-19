محمد فهيم: التغيرات المناخية السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الطماطم وليس التصدير

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تنتج سنويًا ما بين 7 إلى 8 ملايين طن من الطماطم، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية من الطماطم يبلغ نحو 65 ألف طن فقط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الإنتاج المحلي.

وقال محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن التصدير ليس السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التغيرات المناخية التي شهدتها العروة الحالية كان لها التأثير الأكبر على الإنتاج والأسعار، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بالأسواق.

التغيرات المناخية تزداد عاما بعد الأخر

وتابع ان فصل الربيع أصبح متقلب بعد عام 2008، مؤكدا ان التغيرات المناخية تزداد عاما بعد الأخر