وكيل بحوث البساتين: تقلبات المناخ وراء عدم استقرار إنتاج وأسعار الطماطم خلال المواسم الأخيرة

أكد الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين، أن العروة الخريفية النيلية التي تمت زراعتها في محافظات الصعيد تأثرت بارتفاع درجات الحرارة خلال شهر فبراير، وهو ما أدى إلى عدم استقرار إنتاج الطماطم وانخفاض أسعارها نتيجة زيادة المعروض وضعف جودة بعض المحاصيل.

وقال ألفونس جريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن العروة الزراعية التالية تعرضت لتغيرات مناخية ملحوظة، ما انعكس على تراجع الاستقرار في الإنتاج، وساهم في ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر رمضان نتيجة تأثر المعروض بالسوق.

العروة الصيفية المبكرة شهدت أيضًا اضطرابات مناخية

وأضاف أن العروة الصيفية المبكرة شهدت أيضًا اضطرابات مناخية مختلفة أثرت على معدلات النمو والإنتاج، ما زاد من حالة التذبذب في السوق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على استقرار المحاصيل الزراعية والأسعار.