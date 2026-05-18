شعبة المصدرين: تراجع المعروض وتزايد التصدير وراء ارتفاع أسعار الطماطم

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطماطم ترجع إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على السوق في وقت واحد، أبرزها إصابة العروة الحالية بحشرة تسببت في تقليل حجم الإنتاج المتاح.

وقال أحمد زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هذا الانخفاض في المعروض جاء بالتزامن مع زيادة الطلب، ما أدى إلى حدوث خلل في التوازن بين العرض والاستهلاك ورفع الأسعار بشكل ملحوظ.

وتابع أن عمليات التصدير إلى السعودية لتغطية احتياجات موسم الحج ساهمت أيضًا في تقليل الكميات المطروحة محليًا، إلى جانب تأثير ارتفاع درجات الحرارة واعتماد بعض دول الخليج على الطماطم المصرية بشكل كبير.

بدء حصاد العروة الصيفية خلال أيام

وأشار إلى أن الأزمة مؤقتة، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في الاستقرار خلال الفترة القريبة المقبلة مع بدء حصاد العروة الصيفية خلال أيام.