عبد الحميد حبشي: الطماطم تختلف عن السكر والأرز لأنها لا تخزن

قال عبد الحميد حبشي، الأستاذ بمعهد الإنتاج ورئيس قسم الخُضر ذاتية التلقيح قسم بحوث الطماطم، إنّ هناك فارقًا كبيرًا بين الطماطم والسلع القابلة للتخزين مثل السكر والأرز، موضحًا أن الطماطم سلعة سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة للتحكم في الأسعار كما يعتقد البعض.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ أي تاجر يمتلك كميات كبيرة من الطماطم لا يستطيع الاحتفاظ بها أيامًا طويلة، لأن عدم بيعها سريعًا يؤدي إلى تلفها وخسارته بالكامل.

وقال إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي سببه ببساطة أن حجم الإنتاج قليل مقارنة بحجم الطلب المرتفع داخل الأسواق.

يزيد من حجم الطلب

وأشار حبشي إلى أن المواطنين يعتمدون على الطماطم بشكل أساسي في أغلب الوجبات اليومية، وهو ما يزيد من حجم الطلب عليها باستمرار، لكن الحل الحقيقي للأزمة سيكون مع زيادة المعروض خلال الأسابيع المقبلة مع دخول إنتاج العروة الجديدة إلى الأسواق.