عبد الحميد حبشي: غياب تنظيم الزراعة وراء تقلبات أسعار الطماطم

قال عبد الحميد حبشي، الأستاذ بمعهد الإنتاج ورئيس قسم الخُضر ذاتية التلقيح قسم بحوث الطماطم، إنّ غياب تنظيم الزراعة يُعد من الأسباب الرئيسية وراء التقلبات الحادة في أسعار الطماطم داخل الأسواق المصرية، موضحًا أن المزارعين عندما يتعرضون لخسائر كبيرة في موسم معين يعزفون عن الزراعة في الموسم التالي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة وقلة الإنتاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الموسم الماضي شهد انهيارًا كبيرًا في أسعار الطماطم، الأمر الذي تسبب في خسائر ضخمة للمزارعين، ما دفع كثيرين منهم إلى تقليل المساحات المزروعة هذا العام.

وتابع أن هذا التراجع في الإنتاج أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار الحالية، مؤكدًا أن المزارع لا يستطيع التحكم في السوق بمفرده لأن العامل الأساسي يظل هو حجم المعروض.

لتعويض الخسائر على حساب المواطنين

وخلال الحوار، شدد حبشي على أن ما يحدث حاليًا ليس محاولة لتعويض الخسائر على حساب المواطنين، وإنما نتيجة طبيعية لتراجع المساحات المزروعة، موضحًا، أن السوق سيشهد انفراجة مع دخول العروة الجديدة وارتفاع حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.