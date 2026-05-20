إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر.. موعد البداية والعودة للعمل

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر .. يشهد موعد إجازة عيد الأضحى 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين في مصر، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالتزامن مع اقتراب موسم العطلات الرسمية وبدء التخطيط للسفر والتنزه وقضاء الإجازة مع الأسرة، وسط زيادة معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن عدد أيام الإجازة الرسمية وموعد العودة للعمل بعد انتهاء عطلة العيد .

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 رسميًا في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، الذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويشمل قرار الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات حال وجودها وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2026

بحسب القرار الرسمي، يعود الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص إلى أعمالهم عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى مباشرة، حيث يكون يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 هو أول يوم عمل رسمي بعد انتهاء الإجازة .

ويترقب كثير من الموظفين والطلاب الإعلان عن تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، خاصة مع تزايد الاهتمام بتنظيم الإجازات الطويلة واستغلالها في السفر أو الزيارات العائلية أو الأنشطة الترفيهية المختلفة .

إجازات مايو 2026 الرسمية في مصر

تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر مايو 2026 مناسبتين بارزتين، جاءت على النحو الآتي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات .

من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية المتبقية في يونيو 2026

يشهد شهر يونيو 2026 عددًا من المناسبات الرسمية المهمة التي يحصل خلالها العاملون على عطلات رسمية مدفوعة الأجر، وهي:

الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية .

الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو .

إجازات يوليو 2026 الرسمية

يتضمن شهر يوليو 2026 عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وتوافق يوم الخميس 23 يوليو 2026 .

إجازات أغسطس 2026 في مصر

يحصل العاملون خلال شهر أغسطس 2026 على عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 .

إجازات أكتوبر 2026 الرسمية

تختتم الإجازات الرسمية الكبرى خلال عام 2026 بعطلة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 .

زيادة البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية 2026

تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، خاصة إجازة عيد الأضحى المبارك، باعتبارها من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالدولة والقطاع الخاص، ما يمنح الكثيرين فرصة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع العائلة.

كما يهتم المواطنون بمعرفة مواعيد العودة الرسمية للعمل بعد انتهاء الإجازات، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالخدمات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة، لتنسيق الأعمال والالتزامات المختلفة خلال فترة العطلات الرسمية.