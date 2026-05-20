فرنسا تستدعي سفير إسرائيل على خلفية تصرفات بن غفير تجاه ركاب أسطول غزة

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، استدعاء سفير إسرائيل لدى باريس، يهوشواع زركا، على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تجاه ركاب "أسطول الصمود" (أسطول غزة).

وقال بارو - عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء - : "تصرفات السيد بن غفير تجاه ركاب أسطول (جلوبال صمود) والتي ندد بها عدد من زملائه في الحكومة الإسرائيلية أنفسهم، تُعد غير مقبولة".

وأضاف: "طلبت استدعاء سفير إسرائيل في فرنسا للتعبير عن سخطنا والحصول على توضيحات"، مشدداً على أن سلامة المواطنين الفرنسيين تمثل أولوية دائمة.

وتابع الوزير الفرنسي: "وبغض النظر عن موقفنا من هذا الأسطول — إذ سبق أن أعربنا مرارًا عن رفضنا لهذه المبادرة — فإن المواطنين الفرنسيين المشاركين فيه يجب أن يُعاملوا باحترام، وأن يُفرج عنهم في أقرب وقت ممكن».

وأشاد بارو بجهود فرق الوزارة والسفارة والقنصلية الفرنسية لدى إسرائيل ، التي تحشد طاقاتها مجددًا لضمان توفير الحماية القنصلية لهؤلاء المواطنين.