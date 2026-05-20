تصحيح اللوحة المغلوطة عن رموز أدباء المهجر اللبناني في نيويورك

أسفرت مساعي وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مدينة نيويورك، عن إزالة اللوحة التعريفية الحالية الخاصة بمشروع «القلم (Al Qalam: Poets in the Park)»، والتي كانت تتضمن توصيفاً مغلوطاً لهوية عدد من رموز أدباء وشعراء المهجر اللبناني.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم التوافق على إزالة اللوحة القديمة بشكل كامل، على أن تُستبدل بلوحة جديدة تتضمن نصاً مُصحَّحاً يعكس الحقيقة التاريخية والثقافية، ويُكرّس الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من الإرث الأدبي العربي واللبناني.

وأكدت الوزارة أن هذا التصحيح يأتي في إطار الحرص على صون الهوية الثقافية اللبنانية في المحافل الدولية، وحماية إرث رموز الأدب اللبناني في الاغتراب، بما يعزز حضورهم ودورهم في الذاكرة الوطنية الجامعة.

يذكر أن وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، قد تابع بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، بعدما تضمن النص توصيفاً ملتبساً لهوية عدد من أبرز أدباء لبنان في المهجر، وفي مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي.

وعلى الأثر، أعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ضاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح النص بما يتفق مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، ويؤكد الانتماء اللبناني الأصيل لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا ركناً أساسياً من إرث لبنان الثقافي في العالم.