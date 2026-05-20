قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصحيح اللوحة المغلوطة عن رموز أدباء المهجر اللبناني في نيويورك

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
أ ش أ

 أسفرت مساعي وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مدينة نيويورك، عن إزالة اللوحة التعريفية الحالية الخاصة بمشروع «القلم (Al Qalam: Poets in the Park)»، والتي كانت تتضمن توصيفاً مغلوطاً لهوية عدد من رموز أدباء وشعراء المهجر اللبناني.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم التوافق على إزالة اللوحة القديمة بشكل كامل، على أن تُستبدل بلوحة جديدة تتضمن نصاً مُصحَّحاً يعكس الحقيقة التاريخية والثقافية، ويُكرّس الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من الإرث الأدبي العربي واللبناني.

وأكدت الوزارة أن هذا التصحيح يأتي في إطار الحرص على صون الهوية الثقافية اللبنانية في المحافل الدولية، وحماية إرث رموز الأدب اللبناني في الاغتراب، بما يعزز حضورهم ودورهم في الذاكرة الوطنية الجامعة.

يذكر أن وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، قد تابع بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، بعدما تضمن النص توصيفاً ملتبساً لهوية عدد من أبرز أدباء لبنان في المهجر، وفي مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي.

وعلى الأثر، أعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ضاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح النص بما يتفق مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، ويؤكد الانتماء اللبناني الأصيل لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا ركناً أساسياً من إرث لبنان الثقافي في العالم.

وزارة الخارجية اللبنانية نيويورك اللوحة التعريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

إسبانيا

إسبانيا: ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية

لدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية

حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح

السعودية

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد