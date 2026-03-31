غسلوا 30 مليون جنيه.. قرار من جهات التحقيق ضد 4 تجار مخدرات وسلاح

قررت جهات التحقيق حبس 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط المتهمين في تحقيق أرباح غير مشروعة من نشاطهم الإجرامي، وسعيهم لإخفاء مصادر تلك الأموال.

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال عبر عدة وسائل، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، والاستثمار في أراضٍ زراعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.