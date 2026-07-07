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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علا رامي تكشف لـ صدي البلد تفاصيل دورها في "طاهر المصري" |خاص

علا رامي
علا رامي
أحمد البهى

بدأت الفنانة علا رامي، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "طاهر المصري"، خلال الايام الماضية. 

وقالت علا رامي في تصريحات خاصة لصدي البلد: بدأت تصوير مسلسل طاهر المصري، والعمل من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني. 

واضافت علا رامي: اجسد داخل الاحداث شخصية جارة طاهر المصري، جيث تجمعهما العديد من المواقف. 

ويعد مسلسل "طاهر المصري" من أبرز الأعمال المنتظرة، حيث يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ويقوده النجم خالد النبوي في شخصية جديدة تحمل العديد من المفاجآت.

ويشارك فى بطولة العمل كل من خالد النبوى، وعائشة بن أحمد، ونور إيهاب، وأخرون، تأليف امين جمال، واخراج أحمد خالد، انتاج مها سليم.

كان قد طرح منصة نتفليكس فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

الفنانة علا رامي علا رامي طاهر المصري

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