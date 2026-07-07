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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر كمال يحيي حفلا غنائيا فى دبي.. السبت المقبل

عمر كمال
عمر كمال
أحمد إبراهيم

يحيي الفنان عمر كمال حفلا غنائيا فى دبي يوم السبت المقبل حيث من المقرر أن يحضره عدد كبير من الجمهور.

عمر كمال يوجه رسالة لمحمود الليثي

وقد وجه المطرب الشعبي عمر كمال رسالة لمحمود الليثي، معربا عن اقتدائه به خلال حياته العملية والخاصة.

وكتب عمر كمال عبر حسابه على فيسبوك: "شهادة لله وأتحاسب عليها قدام ربنا .. لو شوفت مطرب ف المجال ده مستقيم وماشى بما يرضى الله فهو " محمود الليثى “ لا سيجارة ولا كاس ولا بنات ولا سهر ولا عمره شوفته بيعمل شئ ممكن يخليه يتوه عن شغله وأكل عيشه و بيته وعياله .. ولو حبيت أتعلم منه حاجة قبل الفن فا هتعلم منه الألتزام وانى اعمل بيت وأسرة و أراعي ربنا فيهم”.

من جانب اخر، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية ، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد شخص، والمتهم فيها بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال والإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 20 يوليو للحكم.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة عقب بلاغ رسمي تقدم به عمر كمال، اتهم فيه ب ع بشن حملة إساءة عبر حسابات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف، فضلاً عن نشر محتوى اعتبره الفنان مشينًا ومسيئًا لسمعته.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، للاطلاع على ما تم تقديمه من مستندات وأدلة في الواقعة.

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