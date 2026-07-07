قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: مصر محظوظة بمواجهة الأرجنتين.. واختبار المونديال الحقيقي أمام بطل العالم
ليلة الأرقام القياسية.. صلاح على موعد مع إنجاز جديد في المونديال
رفضت جميع أشكال العنف والتطرف.. السعودية تدين المخططات الإرهابية في المغرب
عبد المنعم إمام لـ صدى البلد: لا نمارس معارضة الرفض.. ونقدم بدائل حقيقية للحكومة
التعليم : لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الدولة تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات

مدبولي: الدولة تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات
مدبولي: الدولة تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يشهد متغيرات متسارعة وأزمات إقليمية ودولية وكوارث طبيعية إلى جانب التحديات غير التقليدية مما يفرض على الدولة تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة مؤسساتها وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات .

وقال مدبولي ـ في كلمة له خلال فاعلية استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "اسمحوا لي في مستهل هذا الحدث أن أتقدم إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة الذكرى الـ 13 لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الوطنية الخالدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وجسدت إرادة شعب عظيم آمن بوطنه وانتصر لهويته واستعاد مساره"، مؤكدا للعالم أن مصر ستظل بإرادة أبنائها دولة قوية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها .

كما قدم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات ويعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطور نوعي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجاهزية القتالية بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وفق أحدث النظم والمعايير العالمية .

وأشار مدبولي إلى أن هذا الصرح لا يقتصر على كونه مركزا متقدما للقيادة الاستراتيجية بل يحتضن أيضا الأكاديمية العسكرية المصرية بما تمثله من نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة تساهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات .

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي متغيرات متسارعة أزمات إقليمية ودولية كوارث طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

طقس

موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

برج العقرب

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قراراتك المالية تحتاج إلى حكمة

الصدفية

ماهى الصدفية وما أهم أعراضها ؟

قلقاس

أكلة مصرية تراثية.. طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد