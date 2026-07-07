مدبولي: الدولة تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يشهد متغيرات متسارعة وأزمات إقليمية ودولية وكوارث طبيعية إلى جانب التحديات غير التقليدية مما يفرض على الدولة تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة مؤسساتها وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل وفق نهج استباقي لتعزيز الجاهزية ومواجهة الأزمات .

وقال مدبولي ـ في كلمة له خلال فاعلية استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "اسمحوا لي في مستهل هذا الحدث أن أتقدم إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة الذكرى الـ 13 لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الوطنية الخالدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وجسدت إرادة شعب عظيم آمن بوطنه وانتصر لهويته واستعاد مساره"، مؤكدا للعالم أن مصر ستظل بإرادة أبنائها دولة قوية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها .

كما قدم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات ويعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطور نوعي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجاهزية القتالية بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وفق أحدث النظم والمعايير العالمية .

وأشار مدبولي إلى أن هذا الصرح لا يقتصر على كونه مركزا متقدما للقيادة الاستراتيجية بل يحتضن أيضا الأكاديمية العسكرية المصرية بما تمثله من نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة تساهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات .