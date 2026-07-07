سامح حسين يهنئ ابنته بعيد ميلادها

حرص الفنان سامح حسين على تهئنة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، معربًا عن حبه لها وتمنيه لها دائمًا الصحة والسعادة.

وكتب سامح حسين فى منشوره ليهنئ ابنته: «حبيبة قلبى مريومة الطيوبة.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وصحة وسلامة وعافية وعقبال 100 سنة سعادة ورضا ونجاح وراحة بال يا رب».

ومؤخرًا، شارك الفنان سامح حسين متابعيه صورًا أثناء تأديته فريضة الحج رفقة زوجته، معربًا عن سعادته بالأمر، إذ نشر صورته من أمام الكعبة.

ونشر سامح عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» صورًا من أمام الكعبة، وعلق عليها قائلًا: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.. ما شاء الله لا قوةَ إِلا بالله والحمدلله اللهم تقبل يارب».