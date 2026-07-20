أحمد موسى يعلق على نهائي كأس العالم : إسبانيا استحقت اللقب

علق الإعلامي أحمد موسى على نهائي كأس العالم، الذي شهد تتويج المنتخب الإسباني باللقب، مؤكدًا أن المباراة حملت العديد من الرسائل الرياضية، كما جدد انتقاداته للمنتخب الأرجنتيني والأداء التحكيمي الذي رافق مشوار البطولة، وفقًا لرؤيته.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قال موسى إن الصحف ووسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء على أداء المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، معتبرًا أن الجدل التحكيمي الذي أثير خلال البطولة أعاد الحديث عن مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي سبق أن أثارت حالة واسعة من الجدل.

وأضاف أن مباراة المنتخب المصري كانت، من وجهة نظره، نقطة تحول دفعت الجماهير ووسائل الإعلام إلى التدقيق في القرارات التحكيمية الخاصة بمباريات الأرجنتين، قائلًا: «العالم كله لازم يشكر مصر، لأن الكل ركز مع الأرجنتين بعد مباراة مصر».

وواصل موسى انتقاداته للمنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن الفريق لم يقدم المستوى الفني المنتظر خلال النهائي، بينما فرض المنتخب الإسباني أسلوبه على مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الاستحواذ والسيطرة كانا من نصيب إسبانيا طوال المباراة، وهو ما جعل حارس مرماها بعيدًا عن التعرض لضغط هجومي كبير.

كما تطرق الإعلامي إلى أداء قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبرًا أنه لم يظهر بالمستوى المعتاد خلال المباراة النهائية، وأنه لم ينجح في صناعة الفارق لفريقه، مشيرًا إلى أن خسارة الأرجنتين انعكست أيضًا على الجوائز الفردية التي كانت محل منافسة خلال البطولة، وذلك بحسب تصريحاته.

وتناول موسى كذلك بعض المشاهد التي صاحبت مراسم التتويج، متوقفًا عند ظهور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقدمًا قراءته الخاصة لما دار خلال الاحتفالات عقب المباراة.

وفي سياق تصريحاته، ربط موسى بين مواقف المنتخب الإسباني وبعض القضايا السياسية، معربًا عن دعمه للمنتخب الإسباني، ومشيرًا إلى أنه استحق التتويج بعدما جمع بين لقبي أوروبا والعالم، كما أشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها اللاعبون عقب عودتهم إلى بلادهم.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن فوز إسبانيا قوبل بارتياح واسع لدى كثير من الجماهير المصرية، معتبرًا أن الفرحة باللقب الإسباني كانت كبيرة، ومجددًا رأيه بأن المنتخب المصري كان يستحق الوجود في الأدوار النهائية من البطولة، وذلك وفقًا لتصريحاته خلال البرنامج.