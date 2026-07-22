ختام امتحانات الدور الثاني للنقل الابتدائي بأزهر مطروح

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام الإدارة العامة لشئوون التعليم، اليوم الاربعاء، ختام امتحانات صفوف النقل الابتدائي بمعهد مطروح «الابتدائي النموذجي».

الاطمئنان على سير الامتحانات

وخلال الزيارة، اطمأن القيادات على انتظام اللجان وتهيئة الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما اطلعوا على أوراق الأسئلة؛ للتأكد من مطابقتها للمناهج المقررة، وخلوها من أي صعوبات، مشددين على ضرورة توفير كافة سبل الراحة.

وفي السياق ذاته، توجهت قيادات منطقة مطروح الأزهرية لمتابعة انتظام سير امتحانات صفوف النقل الثانوي بمعهد «فتيات مطروح النموذجي» التابع لمجمع المعاهد.

وخلال المرور على اللجان، تم التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتطبيق قواعد الانضباط، ومنع أي محاولات للإخلال بسير اللجان.

وفي ختام الجولة، أشادت قيادات المنطقة بالجهود المبذولة من قبل إدارات المعاهد والملاحظين في توفير البيئة الامتحانية الآمنة، مؤكدةً عدم رصد غرفة العمليات لأي شكاوى أو معوقات تتعلق بصعوبة الأسئلة أو تأثيرها على انتظام سير العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة.