مصرع شخصين وإصابة 15 في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بمطروح

شهد طريق مطروح، اسكندرية الساحلى اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

الدفع بالاسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثماني الضحيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.