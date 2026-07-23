حفاظًا على سلامتهم..إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة بالجيزة

كلّف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال أوقات الذروة، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 23 يوليو على أن تكون مواعيد دوريات العمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، والدورية المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك حتى انكسار الموجة الحارة حرصًا على سلامتهم.

ويأتي هذا القرار في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة.



وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور المهم الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين مشيدًا بجهودهم اليومية في مختلف الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.