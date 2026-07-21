مصادرة ماكينات طباعة ومعدات ملابس داخل عقار سكني بنزلة السمان في الهرم

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بنزلة السمان، تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس الحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدة ماكينات طباعة واستندات خاصة بصناعة الملابس والمفروشات داخل أحد العقارات السكنية.

وذلك في إطار الحملات الرقابية المشددة للتصدي للمخالفات وإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي.

وجاءت الحملة بسبب القيام ببدء إدارة نشاط تجاري وتحويل العقار السكني إلى تجاري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ودون الرجوع إلى الحي، مما يعد خرقاً صريحاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وقد جرت أعمال ضبط المحل وتحريز المعدات بحضور من قيادات قطاع المتحف بالحي، وعلى رأسهم أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير الإشغالات بالقطاع المتحف، وعادل أحمد، مدير المتابعة الميدانية بقطاع المتحف، ومتابعة ولاء محبوب مدير إداراة العلاقات العامة بحي الهرم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر الخاصة بالواقعة، مع إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم،استمرار متابعتها الميدانية لردع أي محاولات لتحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إقامة منشآت غير ترخيصية.