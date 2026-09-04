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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيس يتمسك بـ محمد عبدالمنعم .. والمدير الرياضي يكشف كواليس موقفه

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
باسنتي ناجي

أكد روجر ريكورت، المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي، أن النادي كان يتوقع رحيل محمد عبدالمنعم خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر اللاعب الاستمرار مع الفريق.

محمد عبد المنعم 

وقال ريكورت، في تصريحات نشرتها شبكة «Nice Matin» الفرنسية، إن عبدالمنعم غاب لمدة أسبوع، وعند عودته للتدريبات تحدث المدرب عن أهمية بقائه، مع العمل على إعادته تدريجيًا إلى أفضل مستوياته.

وأضاف المدير الرياضي لنيس أن النادي يرغب في تعليم محمد عبدالمنعم اللغة الفرنسية، موضحًا أن اللاعب لا يفهم بشكل كامل ما يقوله المدرب أثناء الحديث معه، لكنه أشاد في الوقت نفسه بإمكانياته الدفاعية.

واختتم ريكورت تصريحاته بالإشادة بالمدافع المصري، مؤكدًا أنه يمتلك خصائص دفاعية رائعة، ويجيد استخلاص الكرة بنظافة ودقة.

محمد عبد المنعم الاهلي الزمتلك

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