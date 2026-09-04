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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا في ورطة جديدة.. استدعاء موديل Y بسبب خطر انفصال التعليق

استدعاء تسلا
استدعاء تسلا
عزة عاطف

أصدرت شركة تسلا حملة استدعاء لعدد من سيارات “موديل Y” الكروس أوفر لعام 2026، وذلك عقب اكتشاف خلل في عدم ربط براغي تثبيت نظام التعليق الأمامي بشكل صحيح، مما قد يؤثر على التحكم في توجيه المركبة ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

تفاصيل الخلل الميكانيكي ومخاطر فقدان السيطرة

وفقًا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، يعود سبب الاستدعاء إلى خطأ في خط التجميع بمصنع الشركة؛ حيث تم إيقاف تشغيل أحد أجهزة الفحص الآلي بالخطأ خلال الفترة الممتدة بين 26 يوليو و4 أغسطس 2026، مما أدى إلى مرور بعض السيارات دون ربط براغي الربط الجانبي (Lateral Link) لنظام التعليق الأمامي بالهيكل السفلي وفق معايير العزم المطلوبة.

وقد تؤدي المسامير غير المربوطة جيدًا إلى الارتخاء المباشر وتحرك الهندسة الهيكلية للتعليق الأمامي فجأة أو انفصالها أثناء القيادة، مما يتسبب في تغير زوايا اتزان العجلات وتراجع قدرة السائق على التوجيه، وهو ما يزيد من احتمال فقدان السيطرة على الطريق.

تحديات جودة التصنيع وتراجع تصنيف تسلا

تسلط هذه الحملة الضوء على تحديات استقرار جودة التصنيع الميكانيكي لدى تسلا؛ إذ تشير بيانات تتبع صناعة السيارات إلى أن الشركة تحتل المركز 9 بين علامات السيارات في إجمالي عدد الاستدعاءات المسجلة لهذا العام.

ورغم نجاح تسلا في معالجة معظم المشكلات التقنية والبرمجية عبر التحديثات الهوائية (OTA) — والتي شملت مؤخرًا استدعاء نحو 2.26 مليون سيارة بدون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة — إلا أن المشكلات الميكانيكية المتعلقة بجودة الربط والتجميع تتطلب تدخلًا مباشرًا داخل الورش.

إجراءات الإصلاح وجدول إخطار الملاك

أكدت تسلا أنها ستقوم بإصلاح هذا الخلل مجانًا لملاك السيارات المتأثرة؛ حيث يتولى الفنيون في مراكز الخدمة فحص براغي التعليق وإعادة ربطها وفق المعايير المعتمدة، مع تعديل زوايا اتزان العجلات واستبدال أي أجزاء متضررة.

استدعاء تسلا تسلا 2026 نظام التعليق الأمامي استدعاءات السيارات

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