وداعًا حبيبة الملايين.. العالم يودع سيارات "سيات" للأبد

تدرس مجموعة فولكس فاجن إيقاف علامة السيارات الإسبانية العريقة “سيات” الممتدة لـ 76 عامًا بحلول عام 2029 على الأكثر، وتحويل كافة مواردها وشبكاتها الإنتاجية والتجارية لصالح علامتها الفرعية “كوبرا”، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف داخل المجموعة.

تراجع مبيعات سيات وصعود قياسي لعلامة كوبرا

كشفت تسريبات وثائق داخلية أن القرار يعود إلى التباين الواضح في الأداء التجاري بين العلامتين؛ إذ انخفضت مبيعات سيات بنسبة 17% خلال العام الماضي لتسجل نحو 257400 سيارة، في حين حققت كوبرا قفزة استثنائية في المبيعات بنسبة 33% لتصل إلى نحو 330000 سيارة.

وتهدف مجموعة فولكس فاجن إلى تركيز الاستثمارات على كوبرا لرفع مبيعاتها السنوية لتتراوح بين 500000 و600000 سيارة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والربحية.

كوبرا

نقل الأصول والشبكة الإنتاجية واستمرار خدمة العملاء

تتضمن الخطة المسربة عدم التخلي عن الأصول التصنيعية لشركة سيات؛ بل نقل خطوط الإنتاج والشبكات التجارية ومصنع "مارتوريل" الرئيسي في إسبانيا إلى علامة كوبرا بصورة تدريجية.

وأكدت التقارير استمرار تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار والضمان لملاك سيارات سيات الحاليين عبر مراكز خدمة كوبرا، مع مواصلة إطلاق التحديثات المقررة لطرازات سيات الحالية مثل إيبيزا وأرونا وليون حتى عام 2029 قبل إيقاف العلامة رسميًا.

إعادة هيكلة واعتراضات نقابية في إسبانيا وألمانيا

يأتي التوجه لإلغاء علامة سيات بالتزامن مع خطة طوارئ واسعة تقودها فولكس فاجن لتقليص النفقات، والتي تشمل احتمال إغلاق 4 مصانع داخل ألمانيا وتخفيض ما يصل إلى 100000 وظيفة.

وفي المقابل، أبدت نقابات العمال في إسبانيا معارضتها لمقترحات إيقاف سيات، مطالبة بضمان الاستثمارات وتخصيص منصات إنتاج جديدة للسيارات الكهربائية لحماية مستقبل آلاف العمال في القطاع.