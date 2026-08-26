«المصريين الأحرار»: الرئيس السيسي يسمع أنين المواطن.. ويضع المصارحة والمحاسبة عنوانًا للمرحلة المقبلة

أكد حزب المصريين الأحرار أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت جامعة لقضايا الساعة، وحاملة رسائل مباشرة تمس المواطن المصري، وتؤكد أن رأس الدولة يتابع شكاواه ويسعى لمعالجة ما يواجهه من أزمات وتحديات.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ :«الحقيقة أن كلمة الرئيس كانت كلمة جامعة تناولت قضايا الساعة التي تشغل المواطن المصري، وفي مقدمتها التأكيد على الصراحة والشفافية وضرورة فتح قنوات التواصل وشرح الحقائق كاملة للمواطن؛ والرئيس اليوم أثبت أنه دومًا قريب من المواطن ويسمع ويحاول التخفيف من أنين الناس وشكاواهم، ويتابعها ويحلل أسبابها».

استغلال الأرقام أو توظيفها بصورة مضللة

وأضاف: «أن الرئيس لم يكتفِ بالحديث، وإنما وضع جدولًا زمنيًا لعرض ما تم إنجازه وما تم إنفاقه خلال السنوات الماضية، بما في ذلك ملف المديونية، حتى تكون الصورة كاملة أمام المواطن، بعيدًا عن استغلال الأرقام أو توظيفها بصورة مضللة».

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن العقارات والتزام المطورين، وضبط الأسواق، وفواتير الكهرباء، والطرق وحوادث السير، والخدمات المحلية وغيرها تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة أكثر حسمًا لأداء الأجهزة التنفيذية، وحماية حقوق المواطنين.

وأكد رئيس الحزب أن رسالة الرئيس بشأن الأمن القومي حملت طمأنة واضحة للشعب المصري، بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية مصر ومقدراتها، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات.

ووجه الدكتور عصام خليل رسالة للسيد الرئيس قائلًا: «شكرًا فخامة الرئيس لأنك دوما ما تسعي لخدمة المواطن، ووضعت أمام الدولة مسؤولية المصارحة، وأمام المسؤولين مسؤولية التنفيذ، وأمام المواطن حقه في المعرفة؛ وربطت بين ذكرى المولد النبوي بالأخلاق والعمل والأمانة وإتقان الأداء؛ فهذه ليست مظاهر، وإنما منهج حياة».