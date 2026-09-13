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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك الأردن يحذر من خطورة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ؛ فقد أكد الزعيمان، خلال المباحثات، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

وتناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام.

وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه العاهل الأردني إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب  الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أبوظبي ماجد القطارنة.

كما حضرها من الجانب الإماراتي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملك الأردن رئيس الإمارات الضفة الغربية المقدسات الاسلامية في القدس

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