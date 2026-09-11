استمرت يومين.. رئيس الإمارات يغادر ألمانيا في ختام زيارة دولة

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ألمانيا، اليوم الجمعة، في ختام «زيارة دولة» استمرت يومين، وشهدت مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وجاءت الزيارة في إطار مساعي أبوظبي وبرلين للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث بحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب فرص توسيع التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وشهدت الزيارة الإعلان عن نية الإمارات استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، في قطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية الرقمية، في خطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

كما شهدت الزيارة توقيع 29 اتفاقًا بين شركات إماراتية وألمانية، بقيمة تتجاوز 9.4 مليار يورو، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والطاقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في ظل التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، مشددين على أهمية الشراكات الموثوقة في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.

وتعكس نتائج الزيارة توجه البلدين نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات في قطاعات حيوية خلال المرحلة المقبلة.