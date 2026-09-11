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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكرميه وهو عايش.. ياسمين عز: مفروض كل ست تحط صورة جوزها في الصالون

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الزوجات، داعية إلى تقدير الزوج وإظهار مكانته داخل المنزل، وعدم انتظار وفاته للتعبير عن الحب والتقدير له.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر: «مفروض كل ست تحط صورة جوزها في الصالون أو مدخل البيت.. اشمعنى بتحطي صورته في مدخل العزا؟».

وأضافت: «أكرميه وهو عايش عشان يكرمك وهو ميت»، مشيرة إلى أهمية أن يشعر الزوج بالتقدير والاهتمام من زوجته خلال حياته، وألا تقتصر مظاهر التكريم على المناسبات التي تأتي بعد وفاته.

تأتي تصريحات ياسمين عز ضمن حديثها في برنامج «كلام الناس»، الذي تتناول خلاله عددًا من القضايا الاجتماعية والأسرية، وتطرح رؤيتها بشأن العلاقات بين الأزواج وطرق التعامل داخل الحياة الزوجية.

ويُعرض برنامج «كلام الناس» مع ياسمين عز مجانًا على منصة شاهد، من الخميس إلى الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة MBC مصر.

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