يرفض العلاج منذ 3 سنوات.. تفاصيل ضبط شاب ظهر أعلى سور خرساني لكوبري في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "تبدو عليه علامات عدم الاتزان " بالوقوف أعلى السور الخرسانى بأحد الكبارى بالجيزة معرضاً حياته للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) ، وتبين كونه يبدو عليه الاهتزاز النفسى وباستدعاء والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) وبسؤالها أقرت بأن نجلها يعانى من إضطربات نفسية منذ 3 سنوات ويرفض العرض على الأطباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسى تنسيقاً والجهات المعنية .