قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
طاقة نور وأمل... مايا مرسي تشيد بدار رعاية كبار الفنانين: مكان دافئ أشبه بواحة للونس
هيئة الاستعلامات توثق المشروعات القومية من 2014 في كتاب الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في التصميم.. تسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة

كاميرات Galaxy S27 Ultra
كاميرات Galaxy S27 Ultra
لمياء الياسين


تشهد الأوساط التكنولوجية حالة من الحماس بعد أن كشفت تسريبات حديثة وموثوقة عن تغييرات جذرية غير مسبوقة في الهوية البصرية لعملاق سامسونج المنتظر هاتف  Samsung Galaxy S27 Ultra، حيث تستعد الشركة الكورية الجنوبية للتخلي عن فلسفتها التصميمية الكلاسيكية ليأتي الهاتف بتصميم عصري كليا.


وداعاً للعدسات المنفصلة
 

وفقاً لموقع Notebookcheck التقني، ستتخلى سامسونج أخيراً عن ترتيب العدسات الرأسي المنفصل الذي استمر لعدة أجيال. فبدلاً من ذلك، ستتبنى الشركة وحدة كاميرات مدمجة وبارزة تُعرف باسم "جزيرة الكاميرا" (Camera Island) تمتد بشكل أفقي ومستعرض في الجزء العلوي من ظهر الهاتف، وهو ما يمنح الهاتف طابعاً مستقبلياً مشابهاً للاتجاهات التصميمية الحديثة لبعض الشركات المنافسة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعتمد هاتف Samsung Galaxy S27 Ultraعلى المعالج الخارق القادم Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 لتقديم أداء استثنائي.
أما عن مواصفات التصوير، فمن المتوقع  أن يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية جديدة تماماً بدقة 200 ميجابكسل، مع توقعات تشير إلى إمكانية استغلالها مستقبلاً لتغطية مهام التصوير بالتقريب البصري 3x في حين يعد من المتوقع أن تحافظ العدسات المقربة 5x والعدسة فائقة الاتساع على استقرارها التقني، وسيحصل المستخدمون على كاميرا أمامية محدثة بدقة 16 ميجابكسل لعشاق السيلفي.


شاشة متطورة وبطارية أضخم

إلى جانب الكاميرات، تُشير التقارير إلى أن سامسونج ستطور شاشة الهاتف باستخدام مادة OLED جديدة ومبتكرة ترفع من كفاءة العرض والسطوع، فضلاً عن تقديم تحسينات ملموسة على سعة البطارية لضمان فترات تشغيل أطول.
على الجانب الاخر من المتوقع أن تمثل تلك التغييرات أكبر ثورة تصميمية تقودها سامسونج منذ سنوات، مما سيجعل نسخة Galaxy S27 Ultra مميزة ومختلفة بشكل ملحوظ عن الجيل الحالي.

Samsung Galaxy S27 Ultra هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra كاميرا رئيسية كاميرا أمامية عشاق السيلفي سعة البطارية Galaxy S27 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

الطقس

شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

ترشيحاتنا

شوبير

حارس من ذهب.. أرقام وبطولات أحمد شوبير مع الأهلي في عيد ميلاده

البرازيل

رافينيا وفينيسيوس يقودان هجوم البرازيل أمام أستراليا وديا

محمد عبد المنعم

غضب إبراهيم حسن وتأخر أتوبيس المنتخب.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم

بالصور

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد