ثورة في التصميم.. تسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة



تشهد الأوساط التكنولوجية حالة من الحماس بعد أن كشفت تسريبات حديثة وموثوقة عن تغييرات جذرية غير مسبوقة في الهوية البصرية لعملاق سامسونج المنتظر هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra، حيث تستعد الشركة الكورية الجنوبية للتخلي عن فلسفتها التصميمية الكلاسيكية ليأتي الهاتف بتصميم عصري كليا.



وداعاً للعدسات المنفصلة



وفقاً لموقع Notebookcheck التقني، ستتخلى سامسونج أخيراً عن ترتيب العدسات الرأسي المنفصل الذي استمر لعدة أجيال. فبدلاً من ذلك، ستتبنى الشركة وحدة كاميرات مدمجة وبارزة تُعرف باسم "جزيرة الكاميرا" (Camera Island) تمتد بشكل أفقي ومستعرض في الجزء العلوي من ظهر الهاتف، وهو ما يمنح الهاتف طابعاً مستقبلياً مشابهاً للاتجاهات التصميمية الحديثة لبعض الشركات المنافسة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعتمد هاتف Samsung Galaxy S27 Ultraعلى المعالج الخارق القادم Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 لتقديم أداء استثنائي.

أما عن مواصفات التصوير، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية جديدة تماماً بدقة 200 ميجابكسل، مع توقعات تشير إلى إمكانية استغلالها مستقبلاً لتغطية مهام التصوير بالتقريب البصري 3x في حين يعد من المتوقع أن تحافظ العدسات المقربة 5x والعدسة فائقة الاتساع على استقرارها التقني، وسيحصل المستخدمون على كاميرا أمامية محدثة بدقة 16 ميجابكسل لعشاق السيلفي.



شاشة متطورة وبطارية أضخم

إلى جانب الكاميرات، تُشير التقارير إلى أن سامسونج ستطور شاشة الهاتف باستخدام مادة OLED جديدة ومبتكرة ترفع من كفاءة العرض والسطوع، فضلاً عن تقديم تحسينات ملموسة على سعة البطارية لضمان فترات تشغيل أطول.

على الجانب الاخر من المتوقع أن تمثل تلك التغييرات أكبر ثورة تصميمية تقودها سامسونج منذ سنوات، مما سيجعل نسخة Galaxy S27 Ultra مميزة ومختلفة بشكل ملحوظ عن الجيل الحالي.