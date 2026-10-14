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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ريدمي تُعيد إحياء هاتفها المرتقب Redmi K100.. وواتساب يختبر ميزة إرسال الرسائل تلقائيًا

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي .

لمحبي الجيمز.. إليك موعد إطلاق لعبة GTA 6

أثارت تسريبات جديدة نشرتها منصة GamesBeat موجة عارمة من الحماس والجدل في أوساط مجتمع لاعبي الحاسب الشخصي، بعد الكشف عن الموعد المستهدف لإطلاق النسخة المنتظرة من لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) على المنصة، مشيرًا إلى أن روكستار غيمز (Rockstar Games) تخطط لإصدارها في الربع الأول من عام 2027.

بيكاتشو يقتحم عالم أبل..إصدار محدود وصاعق من سماعة Beats Pill

أكدت شركة أبل رسمياً التعاون المرتقب بين علامتها التجارية الصوتية Beats وسلسلة Pokémon الشهيرة، وذلك من خلال إطلاق إصدار خاص ومحدود من مكبر الصوت اللاسلكي Beats Pill بتصميم مستوحى بالكامل من شخصية Pikachu.
جاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو تشويقي قصير نشرته الحسابات الرسمية لشركة Beats by Dre، والذي يستعرض ملامح مكبر الصوت المحمول الشهير مع تأثيرات إضاءة وصواعق برقية باللون الأصفر والبنفسجي، تلميحاً لقدرات بيكاتشو الكهربائية.

بعد طول انتظار.. ريدمي تُعيد إحياء هاتفها المرتقب Redmi K100

تستعد شركة ريدمي، العلامة التجارية التابعة لعملاق التقنية الصيني "شاومي"، لإطلاق هاتفها المرتقب Redmi K100 القياسي في السوق الصينية، وذلك بعد غيابه المفاجئ عن منصة الإعلان الرسمي في أغسطس الماضي، والتي شهدت وقتها إزاحة الستار عن شقيقيه الأكبر الكبار Redmi K100 Pro وK100 Pro Max.

وتُشير التسريبات إلى أن جدول إطلاق الهاتف بات وشيكاً للغاية، حيث تُخطط الشركة مبدئيًا لطرحه في الأسواق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليكون بمثابة الحصان الأسود للشركة في فئة الهواتف القاتلة للهواتف الرائدة.

واتساب يختبر ميزة طال انتظارها لإرسال الرسائل في موعد محدد تلقائيًا

يقترب تطبيق واتساب من حل واحدة من أكبر الميزات التي طال انتظارها من قِبل الملايين حول العالم، إذ يعمل التطبيق حاليًا على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة إرسال الرسائل تلقائيًا في موعد محدد يتم اختياره مسبقًا، دون الحاجة للاستعانة بتطبيقات خارجية غير آمنة.

أوبو تستعد لإطلاق OPPO Reno X.. وحش رائد جديد بشاشة فائقة ومعالج خارق 

تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا نحو شركة  أوبو الصينية، بعد تسريب تفاصيل تقنية مثيرة تتعلق بهاتفها المرتقب OPPO Reno X، والتي تضعه في منافسة شرسة ضمن فئة الهواتف الرائدة.

ووفقًا للتقارير التقنية المتداولة، سيأتي الهاتف بشاشة مميزة مقاس 6.35 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث مرن يصل إلى 120 هرتز، معتمدة على أبعاد عرض عريضة بنسبة 16:9 أو 16:10 لتوفير تجربة بصرية فائقة الوضوح.

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