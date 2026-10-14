قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أجل لقمة العيش دفع حياته ثمنًا.. القصة الكاملة لمـ ـقتل سائق مصري في السودان على يد مسلحيـ ـن
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة طال انتظارها لإرسال الرسائل في موعد محدد تلقائيًا

واتساب يختبر ميزة طال انتظارها لإرسال الرسائل في موعد محدد تلقائيًا
واتساب يختبر ميزة طال انتظارها لإرسال الرسائل في موعد محدد تلقائيًا
لمياء الياسين

يقترب تطبيق واتساب من حل واحدة من أكبر الميزات التي طال انتظارها من قِبل الملايين حول العالم، إذ يعمل التطبيق حاليًا على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة إرسال الرسائل تلقائيًا في موعد محدد يتم اختياره مسبقًا، دون الحاجة للاستعانة بتطبيقات خارجية غير آمنة.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

ووفقًا للتسريبات التقنية من النسخ التجريبية الأخيرة، سيظهر خيار جديد بجانب زر الإرسال التقليدي، عند الضغط المطول عليه، سيتمكن المستخدم من تحديد التاريخ والوقت البديل لإنطلاق الرسالة، وبمجرد تأكيد الوقت، سيقوم التطبيق بإرسالها في الموعد المحدد تلقائيًا، حتى لو لم يكن هاتف المستخدم متصلاً بالإنترنت في تلك اللحظة.

لماذا تُعد هذه الميزة تحولاً هائلاً؟

تنظيم وتنسيق بيئة العمل

 لن تضطر لإرسال رسائل مهنية في أوقات متأخرة أو خارج ساعات العمل؛ يمكنك كتابتها وجدولتها لتصل للطرف الآخر في الصباح الباكر.

المناسبات الشخصية

لن تنسى تهنئة أصدقائك أو عائلتك بأعياد ميلادهم؛ يمكنك تجهيز التهنئة قبلها بأيام لتصل في تمام الساعة 12 منتصف الليل تلقائيًا.

التذكيرات المهمة

 أداة ممتازة لإرسال تذكيرات بالمواعيد أو المهام لفريق عملك أو لأفراد عائلتك في وقت محدد.

الأمان والخصوصية 
تؤكد التقارير أن الرسائل المجدولة ستظل خاضعة لخاصية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، مما يعني أن محتواها آمن تمامًا ولا يمكن لأي طرف ثالث، بما في ذلك شركة "ميتا"، الاطلاع عليه.

كما سيتيح التطبيق إمكانية تعديل الرسالة المجدولة أو حذفها تمامًا قبل موعد إرسالها.

على الجانب الآخر الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار التجريبي (Beta Preview) لمجموعات محددة من المستخدمين على أنظمة أندرويد وiOS، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا لجميع المستخدمين عالميًا خلال التحديثات القادمة.

تطبيق واتساب تطبيقات خارجية إرسال الرسائل النسخ التجريبية ساعات العمل إرسال تذكيرات الرسالة المجدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

بشرى

سر غياب الفنانة بشرى عن مهرجان الجونة.. تفاصيل

انفجار

محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ يعلن تضامنه مع الشعب السعودي

سناء جميل

" سناء جميل.. عندما يصبح الفن حياة لا تنتهي".. فيلم تسجيلى من إنتاج أكاديمية الفنون

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد