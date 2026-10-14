واتساب يختبر ميزة طال انتظارها لإرسال الرسائل في موعد محدد تلقائيًا

يقترب تطبيق واتساب من حل واحدة من أكبر الميزات التي طال انتظارها من قِبل الملايين حول العالم، إذ يعمل التطبيق حاليًا على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة إرسال الرسائل تلقائيًا في موعد محدد يتم اختياره مسبقًا، دون الحاجة للاستعانة بتطبيقات خارجية غير آمنة.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

ووفقًا للتسريبات التقنية من النسخ التجريبية الأخيرة، سيظهر خيار جديد بجانب زر الإرسال التقليدي، عند الضغط المطول عليه، سيتمكن المستخدم من تحديد التاريخ والوقت البديل لإنطلاق الرسالة، وبمجرد تأكيد الوقت، سيقوم التطبيق بإرسالها في الموعد المحدد تلقائيًا، حتى لو لم يكن هاتف المستخدم متصلاً بالإنترنت في تلك اللحظة.

لماذا تُعد هذه الميزة تحولاً هائلاً؟

تنظيم وتنسيق بيئة العمل

لن تضطر لإرسال رسائل مهنية في أوقات متأخرة أو خارج ساعات العمل؛ يمكنك كتابتها وجدولتها لتصل للطرف الآخر في الصباح الباكر.

المناسبات الشخصية

لن تنسى تهنئة أصدقائك أو عائلتك بأعياد ميلادهم؛ يمكنك تجهيز التهنئة قبلها بأيام لتصل في تمام الساعة 12 منتصف الليل تلقائيًا.

التذكيرات المهمة

أداة ممتازة لإرسال تذكيرات بالمواعيد أو المهام لفريق عملك أو لأفراد عائلتك في وقت محدد.

الأمان والخصوصية

تؤكد التقارير أن الرسائل المجدولة ستظل خاضعة لخاصية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، مما يعني أن محتواها آمن تمامًا ولا يمكن لأي طرف ثالث، بما في ذلك شركة "ميتا"، الاطلاع عليه.

كما سيتيح التطبيق إمكانية تعديل الرسالة المجدولة أو حذفها تمامًا قبل موعد إرسالها.

على الجانب الآخر الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار التجريبي (Beta Preview) لمجموعات محددة من المستخدمين على أنظمة أندرويد وiOS، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا لجميع المستخدمين عالميًا خلال التحديثات القادمة.