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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تستعد لإطلاق OPPO Reno X.. وحش رائد جديد بشاشة فائقة ومعالج خارق

مواصفات هاتف OPPO Reno X
مواصفات هاتف OPPO Reno X
لمياء الياسين

تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا نحو شركة  أوبو الصينية، بعد تسريب تفاصيل تقنية مثيرة تتعلق بهاتفها المرتقب OPPO Reno X، والتي تضعه في منافسة شرسة ضمن فئة الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف OPPO Reno X 

ووفقًا للتقارير التقنية المتداولة، سيأتي الهاتف بشاشة مميزة مقاس 6.35 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث مرن يصل إلى 120 هرتز، معتمدة على أبعاد عرض عريضة بنسبة 16:9 أو 16:10 لتوفير تجربة بصرية فائقة الوضوح.
وفيما يتعلق بالأداء المروحي، تشير التوقعات إلى تزويد الجهاز بشريحة معالجة متطورة من سلسلة MediaTek Dimensity 9000، مما يضمن كفاءة عالية في معالجة البيانات والألعاب الثقيلة.

مواصفات هاتف OPPO Reno X 


أما النقطة الأبرز في قدرات الهاتف فتمثلت في منظومة التصوير؛ حيث يُتوقع أن يحمل كاميرا خلفية مزدوجة مدعومة بمستشعر رئيسي وبدقة غير مسبوقة تصل إلى 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.
ولضمان تشغيل هذه التقنيات المتقدمة لأطول فترة ممكنة، أكدت التسريبات السابقة أن الهاتف سيزود ببطارية ضخمة وغير معتادة في هذه الفئة، بسعة تصل إلى 7000 مللي أمبير في الساعة، مما يجعله أحد أبرز الهواتف المنافسة في كفاءة الطاقة لهذا العام.

يُتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج قوي من سلسلة MediaTek Dimensity 9000، 
يبدو أن "أوبو" اختارت مغامرة تجريب هذا التصميم الجديد العريض في سلسلة "رينو" بدلاً من عائلتها الرائدة "Find". ويعكس هذا التوجه الزيادة الملحوظة في أسعار هواتف Reno في الأسواق العالمية  مما ينقل السلسلة رسميًا من فئة الهواتف المتوسطة إلى الفئة فوق المتوسطة والعليا ويمنح هذا التحول الشركة مساحة لتقديم ابتكار يكسر رتابة التصاميم الزجاجية التقليدية وذلك دون الاضطرار للتوجه نحو الشاشات القابلة للطي المكلفة. ورغم ذلك، لن تكون الشاشة العريضة وحدها مفتاح النجاح؛ بل سيلعب التصميم المريح، وتجربة المستخدم، وأداء الكاميرا، والتسعير النهائي الأدوار الأبرز في جذب المشترين.

هاتف Oppo Reno X هاتف Pura X View كاميرا تليفوتوغرافية الهواتف اللوحية الهواتف القابلة للطي

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