قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: تراجع أسعار النفط يدعم استقرار سعر الصرف

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الاقتصاد المصري لا يزال يتعامل مع تداعيات الصدمة الناتجة عن الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات فرضت تحديات اقتصادية وضغوطًا على سوق الصرف والاقتصاد المحلي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  البنك المركزي يتعامل مع هذه التداعيات من خلال أدوات السياسة النقدية، بما يشمل تحريك سعر الصرف وأسعار الفائدة على الجنيه، لافتًا إلى ظهور مؤشرات على بدء الاستقرار وتراجع سعر الدولار.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط من نحو 117 دولارًا إلى 96 دولارًا للبرميل ساهم في تحسن اتجاهات سوق الصرف لصالح الجنيه المصري، في ظل تراجع الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.

وأضاف أن انتهاء المراجعة الحالية، وهي المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، يمثل حدثًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة مع انتهاء البرنامج، وفقًا لما أشار إليه، بنجاح، وهو ما من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بشأن مسار الاقتصاد المصري.

مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

ولفت بكري إلى أن إتمام المراجعة يتيح لمصر الحصول على تمويلات تتجاوز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاحتياطيات والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

مصطفى بكري الاقتصاد المصري الأوضاع الإقليمية الحرب الاقتصاد المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

ايفرتون

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-11-2026

محمد بركات ووائل جمعة

وائل جمعة يهنئ محمد بركات بزفاف نجلته

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد