بعد هزيمة مدوية للجمهوريين.. أول قرار من رئيس مجلس النواب الأمريكي

أبلغ رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون موظفيه، صباح اليوم، أنه لن يترشح لزعامة الجمهوريين في مجلس النواب، وفقًا لما أفاد به مصدران لشبكة CNN، وذلك عقب الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه في انتخابات ليلة الثلاثاء.

أول قرار من رئيس مجلس النواب الأمريكي



وقال أحد المصدرين إن جونسون ناقش قراره مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن تتجه الأنظار الآن إلى منافسة محتملة بين زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، ورئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيم جوردان، على منصب زعيم الجمهوريين، مع احتمالية ظهور مرشحين آخرين.



ولم يعلن سكاليس حتى الآن ما إذا كان سيترشح لمنصب زعيم الأقلية في التصويت المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل بمشاركة جميع أعضاء الكتلة الجمهورية. لكن شخصًا مطلعًا على توجهاته قال إنه سيحظى بدعم واسع من أعضاء الكتلة.