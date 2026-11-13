دبلوماسي سابق: ترامب يبحث عن مخرج من أزمة إيران بصورة انتصار سياسي

أكد السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إيجاد مخرج من المواجهة مع إيران، بصورة تتيح له تقديم ما تحقق باعتباره انتصارا سياسيا، في ظل الضغوط والتحديات التي تواجه إدارته.

وأوضح سعد خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسابات ترامب تتجاوز مسار المواجهة العسكرية، إذ يبحث عن إنجاز سياسي يستطيع توظيفه داخليا، ويمنحه فرصة لإنهاء الأزمة بصورة تحفظ له مكسبا يمكن البناء عليه خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وأضاف أن تحركات واشنطن في التعامل مع ملفات دولية أخرى، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، تأتي في إطار سعي ترامب إلى تحقيق تفاهمات وإنجازات سياسية تعزز صورته، مشيرا إلى أن إنهاء المواجهة مع إيران وفق صيغة يستطيع تسويقها باعتبارها انتصارا يمثل أحد أهدافه.