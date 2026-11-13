مريم ممثلة مصر في برنامج الأقمار الصناعية: تكريمي من السيسي بداية لمسؤولية أكبر

روت الطالبة النابغة مريم محمد الخولي، البالغة من العمر 17 عاما، تفاصيل إنجازها العلمي ومشاركتها في مبادرة دولية لتطوير الأقمار الصناعية، بعدما أصبحت الفتاة المصرية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار لتمثيل مصر في مبادرة "شاكتي سات"، التي تستهدف تمكين أكثر من 12 ألف طفل من 108 دول حول العالم من المشاركة في العمل على قمر صناعي حقيقي.

وقالت مريم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن شغفها بالعلوم والتكنولوجيا بدأ منذ طفولتها، إذ اعتادت البحث عن كيفية عمل الأشياء من حولها، ومحاولة التجربة والتعلم بنفسها، حتى في ظل محدودية الأدوات والإمكانات المتاحة لها.

وأوضحت أن اهتمامها اتسع مع الوقت ليشمل الإلكترونيات والبرمجة والفلك وعلوم الفضاء، مؤكدة أنها لم تكن تمتلك مسارا واضحا تسير عليه، لذلك اعتمدت على التعلم الذاتي والبحث في المصادر المتاحة أمامها.

وأضافت أنها شاركت في العديد من المسابقات والبرامج العلمية، وحققت المركز الرابع عالميا في مسابقة «ناسا سبيس آبس»، كما جرى قبولها في العام الماضي ببرنامج تابع لجامعة كاليفورنيا، إلى جانب مشاركات وإنجازات علمية أخرى ساهمت في تعزيز خبرتها وتطوير قدراتها.

وأشارت مريم إلى أنها تعرفت على مبادرة "شاكتي سات"، من خلال إعلان منشور، فتقدمت للمشاركة واجتازت مراحل الاختيار حتى وقع عليها الاختيار لتكون الفتاة المصرية الوحيدة الممثلة لمصر في هذه المهمة الدولية، التي تتيح للمشاركين خوض تجربة العمل على قمر صناعي حقيقي.

وأكدت أن أسرتها كانت صاحبة الدور الأكبر في دعمها منذ الصغر، إذ شجعتها على مواصلة طريقها العلمي رغم اختلاف المجال الذي اختارته عن المسارات التقليدية المعتادة.

كما وجهت الشكر إلى القائمين على البرنامج في مصر، الذين قدموا لها التوجيه والمساندة خلال رحلتها، مشددة على أن الدعم وحده لا يكفي، وأن النجاح يتطلب استعدادا شخصيا للتعلم والعمل وحسن استغلال الفرص.

وعن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت مريم أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في حياتها، وجاء تتويجا لسنوات من التعب والاجتهاد، لكنه لا يعني نهاية رحلتها العلمية، بل يزيد شعورها بالمسؤولية ويدفعها إلى التفكير في خطوات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت أنها تدرس حاليا في مرحلة الثانوية العامة، وتسعى إلى استكمال تعليمها في مجال هندسة الفضاء والطيران، وتحلم بالحصول على منحة للدراسة في جامعة زويل، حتى تتمكن من تطوير قدراتها العلمية والمشاركة في مشروعات أخرى بعد التخرج، ومواصلة العمل في المجال الذي اختارته.