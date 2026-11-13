قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: إسرائيل تستعد لجولة جديدة مع إيران وتنتظر الضوء الأخضر من ترامب
تسبب في توقف قطار الأقصر- الإسكندرية.. اندلاع حريق في حشائش بجوار السكة الحديد بأسيوط
القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الدهابة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاقتصادية وتنمية جنوب مصر
العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات
إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي
لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات
منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
تركيا وقطر تؤكدان التعاون في القضايا الأمنية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مريم ممثلة مصر في برنامج الأقمار الصناعية: تكريمي من السيسي بداية لمسؤولية أكبر

الطالبة النابغة مريم محمد الخولي
الطالبة النابغة مريم محمد الخولي
محمود زيدان

روت الطالبة النابغة مريم محمد الخولي، البالغة من العمر 17 عاما، تفاصيل إنجازها العلمي ومشاركتها في مبادرة دولية لتطوير الأقمار الصناعية، بعدما أصبحت الفتاة المصرية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار لتمثيل مصر في مبادرة "شاكتي سات"، التي تستهدف تمكين أكثر من 12 ألف طفل من 108 دول حول العالم من المشاركة في العمل على قمر صناعي حقيقي.

وقالت مريم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن شغفها بالعلوم والتكنولوجيا بدأ منذ طفولتها، إذ اعتادت البحث عن كيفية عمل الأشياء من حولها، ومحاولة التجربة والتعلم بنفسها، حتى في ظل محدودية الأدوات والإمكانات المتاحة لها. 

وأوضحت أن اهتمامها اتسع مع الوقت ليشمل الإلكترونيات والبرمجة والفلك وعلوم الفضاء، مؤكدة أنها لم تكن تمتلك مسارا واضحا تسير عليه، لذلك اعتمدت على التعلم الذاتي والبحث في المصادر المتاحة أمامها.

وأضافت أنها شاركت في العديد من المسابقات والبرامج العلمية، وحققت المركز الرابع عالميا في مسابقة «ناسا سبيس آبس»، كما جرى قبولها في العام الماضي ببرنامج تابع لجامعة كاليفورنيا، إلى جانب مشاركات وإنجازات علمية أخرى ساهمت في تعزيز خبرتها وتطوير قدراتها.

وأشارت مريم إلى أنها تعرفت على مبادرة "شاكتي سات"،  من خلال إعلان منشور، فتقدمت للمشاركة واجتازت مراحل الاختيار حتى وقع عليها الاختيار لتكون الفتاة المصرية الوحيدة الممثلة لمصر في هذه المهمة الدولية، التي تتيح للمشاركين خوض تجربة العمل على قمر صناعي حقيقي.

وأكدت أن أسرتها كانت صاحبة الدور الأكبر في دعمها منذ الصغر، إذ شجعتها على مواصلة طريقها العلمي رغم اختلاف المجال الذي اختارته عن المسارات التقليدية المعتادة.

 كما وجهت الشكر إلى القائمين على البرنامج في مصر، الذين قدموا لها التوجيه والمساندة خلال رحلتها، مشددة على أن الدعم وحده لا يكفي، وأن النجاح يتطلب استعدادا شخصيا للتعلم والعمل وحسن استغلال الفرص.

وعن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت مريم أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في حياتها، وجاء تتويجا لسنوات من التعب والاجتهاد، لكنه لا يعني نهاية رحلتها العلمية، بل يزيد شعورها بالمسؤولية ويدفعها إلى التفكير في خطوات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت أنها تدرس حاليا في مرحلة الثانوية العامة، وتسعى إلى استكمال تعليمها في مجال هندسة الفضاء والطيران، وتحلم بالحصول على منحة للدراسة في جامعة زويل، حتى تتمكن من تطوير قدراتها العلمية والمشاركة في مشروعات أخرى بعد التخرج، ومواصلة العمل في المجال الذي اختارته.

الطالبة النابغة مريم محمد الخولي مريم الخولي أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

ترشيحاتنا

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال المؤتمر

هيئة الاستثمار: إتاحة أكثر من 550 خدمة إلكترونية بالتعاون مع 48 جهة

ممثلي وزارة التخطيط خلال المؤتمر

التخطيط تعرض تفاصيل مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP31

سعر العملات العربية

ثابتة في السوق الرسمية.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد