بمشاركة 40 شابا وفتاة.. انطلاق المرحلة الثانية من نادي القيادات الشبابية بالأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر فعاليات المرحلة الثانية من المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية (YLC)، بمركز شباب طيبة العوامية، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء المركز، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وتضمنت فعاليات المرحلة الثانية مجموعة من التدريبات التي استهدفت تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتعاون وبناء روح الفريق، إلى جانب التعريف بأساسيات إعداد المدربين، وتنمية مهارات العرض والتقديم والتواصل، ورفع مستوى الثقة بالنفس، بما يؤهلهم لنقل الخبرات والمعارف إلى غيرهم من الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية يمثل أحد المسارات المهمة لاكتشاف وتأهيل الكوادر الشابة، وإعداد قيادات تمتلك الوعي والمهارات اللازمة للمشاركة في العمل المجتمعي بمختلف المجالات.

وأضاف أن المشروع يستهدف استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم، وتشجيعهم على الابتكار وطرح الأفكار والمبادرات، بما يعزز فرص مشاركتهم المجتمعية ويدعم جهود تمكينهم، مشيرا إلى حرص المشروع على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف المحافظات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج ذوي الهمم، وإشراك الشباب الوافدين وأبناء الجاليات المقيمة في مصر.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأقيمت الفعاليات بإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، والدكتور عبد الرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتور عبد الله محمد رئيس نادي القيادات الشبابية بالأقصر، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والأستاذة أزهار عبد القادر والأستاذة مها توفيق مسؤولي التنفيذ.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استكمالا لجهود وزارة الشباب والرياضة في بناء كوادر شبابية واعية ومؤهلة، قادرة على قيادة المبادرات وتحويل الأفكار إلى مشروعات وأنشطة تخدم المجتمع.