قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 40 شابا وفتاة.. انطلاق المرحلة الثانية من نادي القيادات الشبابية بالأقصر

بمشاركة 40 شابا وفتاة.. انطلاق المرحلة الثانية من نادي القيادات الشبابية بالأقصر
بمشاركة 40 شابا وفتاة.. انطلاق المرحلة الثانية من نادي القيادات الشبابية بالأقصر
شمس يونس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر فعاليات المرحلة الثانية من المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية (YLC)، بمركز شباب طيبة العوامية، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء المركز، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وتضمنت فعاليات المرحلة الثانية مجموعة من التدريبات التي استهدفت تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتعاون وبناء روح الفريق، إلى جانب التعريف بأساسيات إعداد المدربين، وتنمية مهارات العرض والتقديم والتواصل، ورفع مستوى الثقة بالنفس، بما يؤهلهم لنقل الخبرات والمعارف إلى غيرهم من الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية يمثل أحد المسارات المهمة لاكتشاف وتأهيل الكوادر الشابة، وإعداد قيادات تمتلك الوعي والمهارات اللازمة للمشاركة في العمل المجتمعي بمختلف المجالات.

وأضاف أن المشروع يستهدف استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم، وتشجيعهم على الابتكار وطرح الأفكار والمبادرات، بما يعزز فرص مشاركتهم المجتمعية ويدعم جهود تمكينهم، مشيرا إلى حرص المشروع على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف المحافظات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج ذوي الهمم، وإشراك الشباب الوافدين وأبناء الجاليات المقيمة في مصر.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأقيمت الفعاليات بإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، والدكتور عبد الرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتور عبد الله محمد رئيس نادي القيادات الشبابية بالأقصر، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والأستاذة أزهار عبد القادر والأستاذة مها توفيق مسؤولي التنفيذ.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استكمالا لجهود وزارة الشباب والرياضة في بناء كوادر شبابية واعية ومؤهلة، قادرة على قيادة المبادرات وتحويل الأفكار إلى مشروعات وأنشطة تخدم المجتمع.

الاقصر اخبار الاقصر شباب ورياضة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإكوادوري تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري

الصين

الصين تكتشف بئرا فائقة العمق للنفط والغاز في بحر بوهاي

قطر

قطر تتضامن مع الإمارات إثر حادث مروري في الفجيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد