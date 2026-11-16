الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن جاف في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بمقاطعة أوديسا.

تعد السفينة من نوع الشحن الجاف كانت متجهة أو راسخة لنقل معدات وإمدادات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحول البنية التحتية المتضررة، فقد طال القصف أيضاً منشآت البنية التحتية للميناء ومرافق كانت تُستخدم في تفريغ وتنزيل هذه الشحنات العسكرية.

أما السياق الميداني، فقد جاء هذا الهجوم ضمن عمليات عسكرية روسية أوسع طالت مرافق الموانئ والبنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية الداعمة للجيش الأوكراني في منطقة البحر الأسود.