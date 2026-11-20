أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، افتتاح المسجد القديم بقرية الغرباوي بمركز بني مزار، ومسجد الأولياء بقرية بهدال بمركز المنيا، وذلك في إطار خطة لإعمار بيوت الله وتطويرها، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المساجد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الدينية والخدمية بالقرى، ويعكس اهتمام الدولة بتهيئة المساجد لتكون منارات للعبادة ونشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب دورها في تعزيز الوعي الديني والمجتمعي، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في رعاية بيوت الله والارتقاء برسالتها الدعوية.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المساجد، من خلال أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير، وفق خطة تستهدف إعمار بيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين، بالتوازي مع تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.

وشهد افتتاح المسجد القديم بقرية الغرباوي حضور الدكتور أحمد عزمي، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، فيما حضر افتتاح مسجد الأولياء بقرية بهدال كل من فضيلة الدكتور محمد محمد إسماعيل، مدير إدارة أوقاف المنيا الجديدة، وفضيلة الشيخ إيهاب أحمد عبد العزيز، مفتش الدعوة والمساجد بالإدارة، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط حضور كبير من رواد المساجد وأهالي القريتين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف المنيا في خدمة المساجد وإعمار بيوت الله.

