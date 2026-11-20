تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع مصادر الخطورة وتأمين الطرق والمحاور المرورية، نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية الطرق برئاسة نادية سليمان، في تأمين غرفة مكشوفة بنزلة كوبري الجلاء، بعد رصد تحطم غطائها، بما كان يشكل خطورة على حركة السيارات والمارة.

وعلى الفور، كلف الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الليثي، نائب رئيس المركز والمدينة، بالانتقال إلى موقع البلاغ والإشراف على أعمال التأمين، حيث جرى تأمين محيط الغرفة ووضع العلامات التحذيرية، ثم تنفيذ غطاء خرساني مسلح جديد لإغلاقها بالكامل، بما يضمن تحمل أوزان المركبات وحركة المرور المستمرة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص الأجهزة التنفيذية على سرعة التعامل مع أي معوقات أو مصادر خطورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة..