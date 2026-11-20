قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا على ضرورة إشراك البشر في القرارات العسكرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعدم السماح لهذه التقنيات باتخاذ قرارات مستقلة بشأن العمليات العسكرية الكبرى.

وأضاف بيسنت - في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي." عقب عودته من لقاء ترامب وشي في الصين - أن الاتفاق يعد من أبرز نتائج زيارة ترامب إلى آسيا، مؤكدا أهمية وضع ضمانات تضمن المشاركة البشرية في القرارات المتعلقة بالاستخدام العسكري لهذه التقنيات، بصرف النظر عن المنافسة التكنولوجية بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق على عدم إطلاق أي عملية عسكرية كبرى دون مشاركة بشرية يمثل خطوة مهمة، كما تطرق إلى القيود المفروضة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مسئولي الإدارة الأمريكية ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن هذه المسألة.